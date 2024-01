Frankfurt verleiht Talent Wenig nach Nürnberg

Anzeige

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verleiht Mittelfeldtalent Marcel Wenig bis Saisonende an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Dies teilten die Hessen am Montag mit. Der 19-Jährige war im Sommer 2022 aus der Jugend der Bayern an den Main gewechselt, kam aber nur auf wenig Spielzeit. Im Profiteam kam Wenig zu zwei Kurzeinsätzen, in dieser Saison gehörte er dem Kader der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest an.

In seiner Geburtsstadt Nürnberg hatte er bereits bis zu seinem 13. Lebensjahr beim Club gespielt, ehe er an den Campus des FC Bayern wechselte. In Frankfurt läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2025.