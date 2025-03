Frankfurts Santos: "Gesunder Wettbewerb" mit Trapp

Der Brasilianer Kauã Santos sieht den Konkurrenzkampf mit Kevin Trapp im Tor von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt als "gesunden Wettbewerb" an. "Wir haben unterschiedliche Eigenschaften und lernen jeden Tag viel voneinander", sagte der 21-jährige Santos im Gespräch mit dem brasilianischen Medium "Globo". Derzeit fehlt Trapp dem Europa-League-Viertelfinalisten mit einer Schienbein-Verletzung.

Santos glänzte zuletzt als Ersatz bei den Siegen im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Ajax Amsterdam (4:1) und in der Bundesliga beim VfL Bochum (3:1). Insgesamt stand der Keeper in bislang sechs Bundesliga-Spielen und drei EL-Partien in dieser Saison zwischen den Frankfurter Pfosten. "Ich hatte die Möglichkeit, mein Profidebüt zu geben und entscheidende Spiele sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League zu bestreiten. Gott sei Dank habe ich die Erwartungen erfüllt", erklärte Santos.

Noch ist offen, ob Trapp Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nach der Länderspielpause am 29. März gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) schon wieder zur Verfügung steht. Gegen Amsterdam und in Bochum konnte sich Santos jedenfalls für weitere Einsätze empfehlen und wähnt sich "auf dem richtigen Weg", sagte der Brasilianer: "Ich und mein Team arbeiten daran, die gesetzten Ziele zu erreichen."