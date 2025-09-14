Frankfurts Verteidiger Kristensen fällt aus

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf seinen Außenverteidiger Rasmus Kristensen verzichten. Der dänische Nationalspieler habe beim 1:3 (0:2) am Freitag beim Vizemeister Bayer Leverkusen eine nicht näher definierte Muskelverletzung erlitten. Kristensen stehe "Cheftrainer Dino Toppmöller damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung", teilte die Eintracht am Sonntag mit.

Kristensen war am Freitag bereits in der zehnten Minute ausgewechselt worden. Für den Außenverteidiger kam Nathaniel Brown ins Spiel. Kristensen hatte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Eintracht gespielt, im April zog der Klub eine Kaufoption. Der Vertrag des Dänen läuft bis Juni 2029.