Freiburg leiht Schmidt nach Hannover aus

Fußball-Bundesligist SC Freiburg gibt Defensivspieler Kenneth Schmidt vorerst an den Zweitligisten Hannover 96 ab. Die Niedersachsen leihen den 22-Jährigen, der in der laufenden Spielzeit nicht über Einsätze in der zweiten Mannschaft der Breisgauer in der Regionalliga hinausgekommen ist, aus. Die Leihe des Juniorennationalspielers ist nach Angaben der 96er auf 18 Monate bis zum 30. Juni 2026 ausgelegt.

"Kenneth besitzt zweifellos großes Potenzial, welches er nun durch regelmäßige Spielzeit auf den Platz bringen sollte", sagte Freiburgs Klemens Hartenbach. "Die Zusammenarbeit mit Hannover 96 bietet ihm eine sehr gute Möglichkeit dazu."

Schmidt verpasste im vergangenen Jahr aufgrund einer Bauchmuskelverletzung viele Spiele. Bislang kam der gebürtige Freiburger in 13 Pflichtspielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League für den SC zum Einsatz.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass der Wechsel zu Hannover 96 zustande gekommen ist, weil ich davon überzeugt bin, dass es der richtige Klub ist, um meine nächsten Schritte zu machen", sagte Schmidt.