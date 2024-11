Freiburger Adamu drei Spiele gesperrt

Der SC Freiburg muss für drei Ligaspiele auf Junior Adamu verzichten. Der Österreicher wurde nach seiner Roten Karte beim Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund (0:4) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer entsprechenden Sperre belegt.

Adamu kann in der Liga somit frühestens wieder am 21. Dezember beim Duell beim Meister Bayer Leverkusen zum Einsatz kommen. Im Achtelfinale des DFB-Pokals am 3. Dezember bei Arminia Bielefeld steht er Trainer Julian Schuster dagegen zur Verfügung.

Der 23-Jährige musste in Dortmund kurz vor dem Schlusspfiff mit Rot vom Feld. Beim Zweikampf mit Waldemar Anton hatte er sich zur einer Tätlichkeit hinreißen lassen.