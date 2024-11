Freund: FC Bayern "fühlt sich geeint an"

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund sieht den Fußball-Rekordmeister nach einer völlig verkorksten Saison wieder klar auf Kurs. "Es ist immer unruhig beim FC Bayern, wenn man keine Titel gewinnt. Aber es fühlt sich aktuell sehr gut an", sagte Freund vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund.

Freund lobte eine "sehr gute Energie" beim FC Bayern. "Alle denken und rudern in eine Richtung. Das fühlen wir nach innen und verkörpern es nach außen. Der Verein fühlt sich geeint an", betonte der Österreicher. Im vergangenen Jahr hatten den Klub immer wieder auch interne Querelen beschäftigt, gerade die leidige Trainersuche hatte für erhebliche Kontroversen gesorgt.

Einen "großen Anteil" am aktuellen Aufschwung schreibt Freund Trainer Vincent Kompany zu. Der 38 Jahre alte Belgier sei ein "wichtiger Puzzlestein, warum es sich aktuell so gut anfühlt. Er ist ein absoluter Teamplayer, er nimmt die Leute mit, er beschäftigt sich mit allen Komponenten. Wir sind sehr happy." Schon zuletzt hatte der Münchner Sportdirektor von einem "absoluten Glücksgriff" geschwärmt.

Den "Klassiker" in Dortmund bezeichnete Freund als "großes und ganz wichtiges Spiel. Wir wollen unbedingt in Dortmund gewinnen." Für den FC Bayern sei es "eine sehr, sehr spezielle Woche mit drei großen und sehr wichtigen Spielen". Damit meinte er das 1:0 in der Champions League gegen Paris Saint Germain, den Kracher beim BVB und den Pokal-Gipfel am Dienstag gegen Meister Bayer Leverkusen.