Freund sieht Kompany als "Glücksgriff" für den FC Bayern

Sportdirektor Christoph Freund sieht in Trainer Vincent Kompany die perfekte Wahl für den FC Bayern. "Er war und ist ein absoluter Glücksgriff", sagte der Österreicher im Gespräch mit dem ORF und betonte: "Wir sind sehr happy mit Vincent."

Die Entscheidung für den Belgier nach Diskussionen über "viele Namen" und zwei Treffen mit Kompany sei "sicher eine mutige" gewesen, meinte Freund. "Aber wer mich kennt, weiß, dass mir so etwas gefällt." Und Kompany habe die Verantwortlichen schnell überzeugt. "Er ist ein harter Arbeiter, extrem fleißig und bringt vor allem diese positive Energie rein, ein absoluter Teamplayer."

Und ein junger Trainer, der aus Freunds Sicht zum Erfolgscoach werden könnte. "Es ist sehr viel möglich", sagte der 47-Jährige über die Münchner Perspektiven in dieser Saison, "wir haben eine hohe Qualität, einen super Spirit drin, die Energie zwischen Trainerteam und Mannschaft ist sehr gut, und mir taugt auch der Fußball, den wir spielen."

Das Bayern-Spiel sei "extrem aktiv, mit Pressing und Gegenpressing. Jeder sieht und spürt, dass wir unseren Fußball durchziehen wollen", erklärte Freund und betonte: "Wir sind schon sehr stabil für das, was wir geändert haben." Spiele wie das 1:4 beim FC Barcelona in der Champions League "können vorkommen, das hätte auch anders ausgehen können. Es fühlt sich alles gut an."