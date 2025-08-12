Freund über Coman: "Gibt nichts zu berichten"

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat eine Einigung mit dem saudischen Topklub Al-Nassr über einen Transfer von Kingsley Coman nicht bestätigt. "Es gibt immer viele Berichte und Spekulationen. Aber es gibt nichts zu berichten. Er ist Spieler des FC Bayern München", sagte Freund nach dem 2:1 des Rekordmeisters im Testspiel bei Grasshopper Zürich.

Coman fehlte am Dienstagabend bei der Generalprobe für den Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim VfB Stuttgart in Zürich. "Er ist krank. Andernfalls wäre er heute im Kader gewesen", so Freund.

Sky und Bild hatten übereinstimmend berichtet, dass sich die Bayern mit Al-Nassr einig seien. Der Franzose soll dem Verein von Cristiano Ronaldo bereits zuvor seine Zusage gegeben haben. Die Bayern erhalten demnach eine Ablöse um die 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

Keinen Kommentar wollte Freund auch zu einem Ultimatum im Fall des Stuttgarters Nick Woltemade abgeben. "Es gibt viele Spekulationen, Preise, Fristen. Ich denke, es wurde genug darüber gesagt", sagte er. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hatte im Poker um den Jungstar mit Blick auf das Duell am Samstag erklärt, dass "bis spätestens zum Anpfiff auch alles geklärt sein sollte".

Flügelstürmer Coman spielt seit 2015 für den deutschen Meister, sein Vertrag läuft noch bis 2027. Bei der Klub-WM in den USA hatte Coman, um dessen Abschied es schon länger Gerüchte gibt, zuletzt noch betont, gerne in München bleiben zu wollen. Bei Al-Nassr könnte der 29-Jährige Berichten zufolge zwischen 20 und 25 Millionen Euro netto verdienen.