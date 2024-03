Anzeige

Mit seinem engagierten Eingreifen hat Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich wohl dem Mainzer Josuha Guilavogui das Leben gerettet.

Bei der Mainzer 1:8-Niederlage zuletzt am 25. Bundesliga-Spieltag beim FC Bayern München kam es zu einem sehr ernsten Zwischenfall auf dem Spielfeld.

Die Mainzer Akteure Josuha Guilavogui und Anthony Caci prallten in der 33. Minute übel zusammen. Guilavogui bekam dabei unglücklich das Knie seines Mitspielers gegen den Kopf und blieb anschließend regungslos liegen.

Durch die Bewusstlosigkeit von Guilavogui rutschte dessen Zunge aufgrund der Muskelspannung in den Hals, wodurch Erstickungsgefahr bestand.

Schiedsrichter Patrick Ittrich erkannte dies sofort, eilte zu Hilfe und brachte Guilavogui in die stabile Seitenlage. Danach folgte der Griff in den Hals, um die Zunge zurück in den Mund zu ziehen.

"Wenn einer da so liegt, dann musst du schnell handeln. Ich habe ja schon viele solcher Situationen erlebt. Die Zunge war hinten drin und wenn die wieder raus ist, dann fängst du wieder an zu atmen und bist auch wieder da", sagte der Unparteiische nach der Partie in den Katakomben der Allianz Arena.