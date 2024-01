Anzeige

Ein Fan von Niclas Füllkrug hat im Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Dortmund für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Kurz nach dem Beginn der zweiten Hälfte stürmte der Anhänger auf den Platz am Böllenfalltor in Richtung des Fußball-Nationalspielers, zückte sein Mobilfunkgerät und brachte sich für ein gemeinsames Foto in Position. Ein Ordner hatte den Fan aber schnell eingefangen und führte ihn vom Feld.