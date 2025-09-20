Fußball
Fünf Neue: Kompany rotiert kräftig
Gewaltige Rotation bei Bayern München: Drei Tage nach dem Sieg des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1) setzt Trainer Vincent Kompany am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim in fast allen Mannschaftsteilen auf neues Personal.
Für Josip Stanisic (verletzt), Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise und Serge Gnabry (alle Bank) beginnen Sacha Boey, Minjae Kim, Leon Goretzka, Lennart Karl und Nicolas Jackson. Der senegalesische Angreifer Jackson feiert sein Startelfdebüt im Trikot der Münchner.