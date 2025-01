Für den Abstiegskampf: Bochum leiht Ex-Schalker Krauß aus

Der Bundesliga-Tabellenletzte VfL Bochum setzt im Kampf gegen den Abstieg auf einen Ex-Schalker. Die Westfalen leihen Mittelfeldspieler Tom Krauß für den Rest der Saison vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 aus. Der 23-Jährige beendete dafür seine Leihe beim englischen Zweitligisten Luton Town vorzeitig.

"Tom verfügt über die Qualitäten, die es auf Bundesliganiveau braucht, um im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen", sagte VfL-Trainer Dieter Hecking, der Krauß aus seiner Zeit beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg kennt: "Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, hat er bereits knapp 150 Profispiele absolviert, zumeist als Stammspieler."

Auch den Abstiegskampf kennt der ehemalige U21-Nationalspieler - allerdings aus leidvoller Erfahrung. Beim Revierrivalen Schalke 04 konnte Krauß vor zwei Jahren den Sturz in die Zweitklassigkeit nicht verhindern, zählte dabei aber zu den besten Spielern. Nach Ende der Leihe bei Königsblau wechselte er für fünf Millionen Euro von RB Leipzig nach Mainz, wo er in der zweiten Saisonhälfte seinen Stammplatz verlor. Es folgte das Intermezzo in England. "Ich bin froh, wieder in Deutschland zu sein, näher bei meiner Familie", sagte Krauß.