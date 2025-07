Für Männer und Frauen: Union präsentiert neuen Hauptsponsor

Union Berlin geht mit einem neuen Hauptsponsor in die anstehende Saison der Fußball-Bundesliga. Das Logo der Spar- und Anlageplattform Fintech Raisin wird künftig auf den Trikots der beiden Profi-Teams des Klubs zu sehen sein, das teilten die Berliner am Samstag mit. Neben den Männern spielen ab diesem Sommer auch die Union-Frauen erstmals in der Bundesliga. Dem Team gelang in den vergangenen beiden Jahren der Durchmarsch aus der drittklassigen Regionalliga.