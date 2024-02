Fulham öffnet Tür für Bayern-Wunschspieler Palhinha

Anzeige

Der englische Premier-League-Klub FC Fulham hat die Tür für einen Abschied von Bayern Münchens Wunschspieler Joao Palhinha geöffnet. "Ich möchte, dass er so lange wie möglich Teil der Mannschaft bleibt, und wir waren sehr froh, seinen Vertrag zu verlängern", sagte Mitbesitzer Tony Khan dem englischen Sportradiosender Talksport, "aber wenn ein Angebot kommt, das für alle sinnvoll ist, dann muss man das mit jedem Spieler zum richtigen Zeitpunkt abwägen."

Der Wechsel des portugiesischen Mittelfeldspielers war im vergangenen Sommer auf der Zielgerade gescheitert, weil Fulham keinen Ersatz fand. Kurz darauf verlängerte der 28-Jährige seinen Vertrag bei Fulham bis 2028. Palhinha war damals bereits zum Medizincheck in München und die "Holding Six", die sich Trainer Thomas Tuchel in der defensiven Schaltzentrale erhofft hatte.

Sollten die Bayern erneut ihre Fühler nach ihm ausstrecken, müssten sie tief in die Tasche greifen. Fulham fordert dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro für den 24-maligen Nationalspieler. Auch Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea gelten als interessiert.