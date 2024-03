Geburtstagsgeschenk am Main: Frankfurt schlägt Hoffenheim - Weltmeister Götze glänzt

Wolves-Fan wird zum Schiedsrichter

Ross Bennett, so sein Name, wurde vom Stadionsprecher ausgerufen, er ist Schiedsrichter im Jugendbereich. "Wenn ihr mir einen kleinen Crashkurs gebt, dann gerne", soll er zum dezimierten Gespann gesagt haben. Den Jubel beim entscheidenden 3:2-Siegtreffer verkniff er sich dann an der Seitenlinie. "Ich habe innerlich geschrien", verriet er später.

© PA Images