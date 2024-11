Gegen Ex-Klub Holstein: Werner will ersten Heimsieg

Ole Werner peilt mit Werder Bremen gegen seinen Ex-Klub Holstein Kiel den ersten Heimsieg der Saison an. "Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen", sagte der 36-Jährige, der in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch eine Reaktion seines Teams erwartet.

Das 1:4 bei Borussia Mönchengladbach vom vergangenen Sonntag sei klar besprochen worden, sagte Werner, der durchaus Respekt vor Kiel hat. An der Förde hatte er bis 2021 über Jahre gearbeitet.

"Ich habe eine enge Verbindung zum Verein, es ist aber auch drei Jahre her, dass ich dort tätig war", sagte Werner zum Tabellenvorletzten, der am vergangenen Samstag den ersten Bundesliga-Erfolg der Klubhistorie feierte: "Holstein ist eine Mannschaft, die in den letzten Wochen sehr kompakt verteidigt und Fußball spielen will. Wir sind durch das Ergebnis und die Leistungen der letzten Wochen gewarnt."