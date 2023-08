Gegen Union: Svensson erwartet "vielleicht schwierigstes Stadion Deutschlands"

Anzeige

Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 erwartet von seinem Team zum Auftakt der Fußball-Bundesliga eine deutliche Steigerung im Vergleich zum DFB-Pokal. Beim mühsamen Erfolg beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg (1:0) habe die Mannschaft ein "ordentliches Spiel über 85 Minuten gezeigt", sagte der Däne. Eine "ordentliche Leistung" werde gegen Union Berlin aber nicht reichen. "Wir müssen in allen Bereichen ein höheres Niveau liefern."

Im ersten Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) erwartet Svensson einen "extrem heimstarken" Champions-League-Teilnehmer. Die Alte Försterei sei "das vielleicht schwierigste Stadion in Deutschland im Moment". Zudem lobte der FSV-Coach die Verpflichtungen der Köpenicker in der Sommerpause. Der Union-Kader sei "definitiv nicht schwächer geworden im Vergleich zur vergangenen Saison".

Nach Sperre und Erkrankung im Pokalspiel steht Svensson wieder zur Verfügung. "Mir geht es gut, am Samstag ging es mir nicht so gut", sagte der 44-Jährige, der die Partie vor dem Fernseher verfolgt hatte und am Mittwoch wieder zum Team gestoßen war. Verzichten muss Svensson gegen Union auf Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen.