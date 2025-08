Geplatzte Ader: Hoeneß wohl in Krankenhaus gebracht

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist am frühen Samstagabend offenbar wegen eines medizinischen Zwischenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll eine geplatzte Ader der Grund gewesen sein, dem 73-Jährigen gehe es aber den Umständen entsprechend gut. Dem Bericht zufolge habe Hoeneß die Klinik am Abend wieder verlassen können.