Gjasula und Maglica nach Roter Karte zwei Spiele gesperrt

Nach ihren Platzverweisen beim 0:8-Debakel gegen Bayern München sind Klaus Gjasula und Matej Maglica vom Bundesligisten Darmstadt 98 vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für jeweils zwei Spiele gesperrt worden. Gjasula war am vergangenen Samstag in der 21. Minute, Maglica in der 41. Minute jeweils nach einer Notbremse von Schiedsrichter Martin Petersen des Feldes verwiesen worden.

Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern war bereits am Montag mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt worden. Der 28-Jährige hatte nach einer Notbremse bereits in der vierten Minute die Rote Karte gesehen.