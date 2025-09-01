Gladbach holt Engelhardt aus Como

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Yannik Engelhardt von Como 1907 ausgeliehen. Der defensive Mittelfeldspieler war erst im Sommer 2024 für acht Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf zu dem italienischen Erstligisten gewechselt. Eine Kaufoption soll laut Medienberichten nicht bestehen.

"Ich habe schon als kleiner Junge davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen. Diesen Traum jetzt bei Borussia verwirklichen zu können, freut mich sehr", sagte der 24-Jährige. In der Serie A hatte Engelhardt in der vergangenen Saison 26 Spiele bestritten und dabei ein Tor erzielt.

In Gladbach könnte Engelhardt Julian Weigl ersetzen, der kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht. "Yannik Engelhardt ist ein Spieler, dessen Entwicklung wir schon sehr lange beobachten. Mit seinem Profil deckt er nahezu alle Positionen in der Defensive ab", sagte Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus.