Gladbach: Kleindienst gegen Bayer wieder dabei

Fußball-Nationalstürmer Tim Kleindienst (29) steht Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Topspiel gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung. Der zuletzt erkrankte Toptorjäger der Fohlen kehrt für das Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in den Kader zurück. Das bestätigte Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag.