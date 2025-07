Gladbach leiht Hoffenheim-Stürmer Tabakovic aus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach leiht Mittelstürmer Haris Tabakovic vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim für eine Saison aus. Das gab die Borussia einen Tag nach dem Verkauf von Angreifer Alassane Pléa bekannt. "Haris ist ein erfahrener und torgefährlicher Angreifer", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus über den 31-Jährigen.

Tabakovic hatte in der vergangenen Saison in 22 Bundesliga-Spielen für Hoffenheim drei Tore erzielt, eines davon beim 4:4 im Borussia-Park. In der Saison 2023/24 war er in seinem einzigen Jahr bei Hertha BSC mit 22 Toren in 32 Partien Zweitliga-Torschützenkönig geworden.

"Ich habe große Lust auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, vor den Fans zu spielen und die Atmosphäre im Borussia-Park zu spüren", wurde Tabakovic in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Der Angreifer wird am Samstag im Trainingslager am Tegernsee zur Mannschaft stoßen.