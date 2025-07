Gladbach mit Sieg beim Club

Borussia Mönchengladbach hat auch sein drittes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Erwartungsgemäß noch ohne Neuzugang Shuto Machino erreichten die Fohlen beim Zweitlisten 1. FC Nürnberg ein 2:0 (1:0).

Im Gegensatz zu Angreifer Machino standen in Haris Tabakovic und dem bisherigen Nürnberger Jens Castrop zwei weitere Neuzugänge in der Startelf der Gladbacher. Die Treffer erzielten Lukas Ullrich (31.) und Marvin Friedrich (76.). Für den Club war es der letzte Test vor dem Saisonauftakt am 2. August bei der SV Elversberg.