Gladbach noch länger ohne Kone und Kramer

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss noch mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Manu Kone und Ex-Weltmeister Christoph Kramer verzichten. Beide würden "vor der Länderspielpause wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen", sagte der neue Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag: "Sie sind jetzt erst im Lauftraining und werden noch etwas Zeit brauchen, bis sie wieder ins Mannschaftstraining eingegliedert werden können."

Die erste Partie nach der Länderspielunterbrechung findet am 17. September bei Aufsteiger Darmstadt 98 statt. Der Franzose Kone hatte sich Ende Juni bei der U21-EM am rechten Knie verletzt, Kramer zog sich später einen Innenbandanriss im rechten Knie zu. Als Ersatz für das Mittelfeld stünde auch der gelernte Verteidiger Ko Itakura zur Verfügung, sagte der Coach weiter.

Offen ließ Seoane, ob er am Samstag zum Saisonstart beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) den wechselwilligen Nico Elvedi spielen lassen wird. "Er ist eine offene Personalie, das wissen alle. Er steht zur Verfügung und ist fit. Ob er von Anfang an spielt oder nicht, das kann ich heute noch nicht verraten", so der Schweizer.

Für die Partie beim FCA erwartet Seoane von seiner Mannschaft, dass "wir das Zweikampfverhalten von Augsburg annehmen, dass wir dagegen halten, aber auch mit dem Ball unsere Stärken einbringen und solidarisch verteidigen." Von zwölf Bundesliga-Spielen in Augsburg hat die Borussia bislang nur eines gewonnen, zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge.