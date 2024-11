Gladbach-Präsident Bonhof stützt Seoane und Virkus

Borussia Mönchengladbachs Präsident Rainer Bonhof hat Trainer Gerardo Seoane und Manager Roland Virkus den Rücken gestärkt. "Ich sehe, wie akribisch Gerardo arbeitet, welche Variabilität er im Training einbringt. Der Mann ist mit Haut und Haar Borusse. Ich sehe, dass da eine Entwicklung ist. Er ist der richtige Trainer", sagt der Weltmeister von 1974 im Interview mit der Rheinischen Post (Samstagsausgabe).

Sportchef Virkus habe nach dem plötzlichen Rückzug von Max Eberl Anfang 2022 "in einer komplizierten Situation Verantwortung übernommen, hat durch Vertragsverlängerungen und einige gute Transfers die anfangs schwierige Situation im Kader mittlerweile geregelt. Er arbeitet akribisch und rund um die Uhr - das passt."

Der Vertrag von Virkus (57) läuft am Saisonende aus, Bonhof sieht bezüglich einer Verlängerung keinen Grund zur Eile. "In der Vergangenheit war es in vergleichbaren Fällen immer so, dass wir im Januar, Februar angefangen haben zu sprechen. So werden wir es auch bei Roland halten", erklärte der 72-Jährige.

Die Gladbacher sind nach neun Bundesligaspielen und vor dem Gastspiel bei RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) Tabellenneunter mit 13 Punkten, zuletzt herrschte allerdings nach dem Aus im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt trotz langer Überzahl Unruhe im Umfeld. "Es ist an uns, die Wahrnehmung positiver zu gestalten, die Fans – und wir haben sensationelle Fans - zu überzeugen", sagte Bonhof.

Generell sei die Entwicklung nach Platz 14 am Ende der Vorsaison aber positiv: "Wir haben uns aktuell um fünf Plätze verbessert, haben mehr Punkte, mehr Siege und weniger Gegentore als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Das ist der tagesaktuelle Blick auf die Dinge. Und wir sind dabei, den Borussia-Park wieder zur Festung zu machen mit zuletzt drei Heimsiegen in Folge."