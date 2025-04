Gladbach: Seoane adelt Kleindienst - Torhüter-Position umkämpft

Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat die enorme Bedeutung von Stürmer Tim Kleindienst für den derzeitigen sportlichen Erfolg hervorgehoben. "Tim hat vom Profil her komplett zu uns gepasst. Er ist ein Offensivspieler mit einer Innenverteidiger– oder Sechsermentalität. Das hat der Mannschaft sehr gutgetan", sagte Seoane im Sky-Interview.

Die Borussia hat auf Platz fünf liegend die Champions-League-Qualifikation im Visier, DFB-Angreifer Kleindienst mit 15 Treffern großen Anteil am Höhenflug. "Seine Persönlichkeit, seine Motivation und seine Furchtlosigkeit, sowohl im Training als auch im Spiel, haben der Mannschaft einen ganz neuen Drive gegeben. Die Entwicklung von Tim war in der Form nicht vorauszusehen", sagte Seoane.

Und auch auf der Torhüterposition hat der 46-Jährige ein Luxusproblem. Er habe das "in dieser Form auch noch nicht erlebt", sagte Seoane, "dass jeder Torhüter mal zum Einsatz kommt". Weil Jonas Omlin und Moritz Nicholas beide verletzt sind, darf derzeit der erst 18-Jährige Luxemburger Tiago Pereira Cardoso ran, feierte in seinen ersten drei Spielen drei Siege, blieb dabei dreimal ohne Gegentor - und meldete damit ebenfalls Ansprüche auf die Nummer eins an.

"Wir haben gerade nicht die Konstanz einer klaren Nummer eins im Tor. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Konstanz unserer Leistung im Tor. Alle Torhüter haben absolut performed", sagte Seoane, der vor einer schwierigen Entscheidung steht: "Sobald alle wieder fit sind", werde man "die Rollen neu definieren", es sei dabei "klar, dass es mögliche Veränderungen geben kann".