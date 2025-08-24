Gladbach stellt Weigl für Gespräche frei

Ex-Nationalspieler Julian Weigl steht nach fast drei Jahren vor dem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Der defensive Mittelfeldspieler gehört am Sonntag nicht zum Aufgebot für das Heimspiel gegen den Hamburger SV und wurde nach Klubangaben "wegen Gesprächen zu einem möglichen Transfer" freigestellt. Der 29-Jährige soll vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen.

Weigl war 2022 zunächst auf Leihbasis von Benfica Lissabon zur Borussia gekommen. Zuletzt hatte er aber deutlich an Stellenwert verloren. Trainer Gerardo Seoane hatte ihn nicht mehr für die Rolle des Ersatzkapitäns vorgesehen, im DFB-Pokalspiel bei Atlas Delmenhorst (3:2) saß er am vergangenen Wochenende 90 Minuten auf der Bank.