Gladbach-Talent Mohya erleidet Innenbandverletzung

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss "bis auf Weiteres" auf Offensiv-Talent Wael Mohya verzichten. Wie die Borussia am Montag mitteilte, hat sich der 16-Jährige beim Testspiel gegen den FC Valencia (2:0) am Samstag eine Teilruptur des Innenbands im rechten Knie zugezogen.

Mohya hatte sich in der 74. Minute des Jubiläumsspiels anlässlich des 125. Geburtstag des Klubs in einem Zweikampf das Knie verdreht, zuvor hatte der Deutsch-Marokkaner einen Elfmeter rausgeholt, den Neuzugang Kevin Diks zum Endstand verwandelte. Im Juni war Mohya mit der Gladbacher U17 Meister geworden und hatte sich nun in der Vorbereitung im Kreis der Profis etabliert.