Gladbach verleiht Olschowsky an Aachen

Für mehr Spielpraxis: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht Torhüter Jan Olschowsky an Alemannia Aachen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, verbringt der 23-Jährige die Rückrunde beim Drittliga-Aufsteiger. Hinter Jonas Omlin und Moritz Nicolas war Olschowsky die Nummer drei im Kader der Gladbacher, verpasste verletzungsbedingt allerdings den Großteil der Hinrunde.

"Jan ist ein junger Torhüter. Für ihn ist es jetzt wichtig, dass er Spielpraxis auf hohem sportlichem Niveau bekommt", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. Für die Fohlen kam der Schlussmann bislang meist für die U23 in der Regionalliga zum Einsatz, debütierte in der Saison 2022/23 aber bereits in der Bundesliga und stand dort insgesamt viermal zwischen den Pfosten.