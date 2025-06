Gladbachs Lainer kehrt nach Salzburg zurück

Verteidiger Stefan Lainer verlässt den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach sechs Jahren und kehrt zu Red Bull Salzburg zurück. "Ich möchte mich beim Verein für die tolle Unterstützung bedanken", sagte der 32-Jährige zum Abschied. Der Österreicher hatte sich im Sommer 2023 nach einer Krebsdiagnose einer Chemotherapie unterziehen müssen, im Januar 2024 gab er sein Comeback.

Lainer hatte wenig später seinen Vertrag bis Sommer 2026 verlängert, zuletzt war er aber immer seltener zum Einsatz gekommen. "Wir sind Stevie dankbar für das, was er in all den Jahren für Borussia geleistet hat", sagte Borussias Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

In Salzburg, wo Lainer vor seinem Wechsel nach Gladbach insgesamt neun Jahre gespielt hatte, unterschrieb er bis 2027. Für die Borussia kam er auf 163 Pflichtspiele (fünf Tore) - 138 in der Bundesliga (fünf Tore), elf im DFB-Pokal, acht in der Champions League und sechs in der Europa League.