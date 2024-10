Gladbachs Seoane setzt auf Kleindienst: "Er zieht alle mit"

Trainer Gerardo Seoane setzt im Kampf gegen eine weitere magere Saison mit Borussia Mönchengladbach nicht zuletzt auf Neu-Nationalspieler Tim Kleindienst. "Tim ist ein positiver, mutiger Typ, der das auch ausstrahlt und alle mitzieht. Das ist ein wichtiger Faktor", sagte der Schweizer am Donnerstag. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft der Tabellen-14. auf Kleindiensts Ex-Klub 1. FC Heidenheim.

Der 29 Jahre alte Kleindienst hatte zuletzt sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. "Er war sehr glücklich und dankbar für die tolle Erfahrung. Er ist ein Beispiel für die, die von so einem Traum noch etwas weiter weg sind. Tim zeigt, dass man mit seinem Fleiß und den Qualitäten auch in der zweiten Hälfte der Karriere in die Nationalmannschaft kommen kann", sagte Seoane.

Kleindienst ist bislang einer der wenigen Lichtblicke bei der Borussia, die vier von sechs Saisonspielen verloren hat und zuletzt beim 1:2 in Augsburg enttäuschte. "Hier sind alle selbstkritisch genug um zu wissen, dass wir besser spielen können als zuletzt. Wir haben versucht, das Ganze kritisch aufzuarbeiten und in Gesprächen neue Impulse zu setzen. Wir wollen die von den Fans erwarteten Tugenden auf den Platz bringen - Leidenschaft, Kampfbereitschaft und das Gefühl, dass da ein Team auf dem Platz steht", sagte er.