Glasner zu Olise: "Erst der Anfang"

Für den früheren Bundesliga-Trainer Oliver Glasner kamen die starken Leistungen seines ehemaligen Schützlings Michael Olise beim FC Bayern nicht überraschend. "Ich habe es so erwartet", sagte der Österreicher bei Sky. Olise, der vor seinem Wechsel zu den Bayern bei Crystal Palace in der Premier League unter Glasner gespielt hatte, sei "einfach ein Unterschiedsspieler". Er sei "überzeugt", so Glasner, "das ist erst der Anfang von Michaels großer Karriere."

Olise war im vergangenen Sommer aus London nach München gewechselt und überzeugte mit 43 Torbeteiligungen in 55 Pflichtspielen vollends. "Er bringt einfach so viel mit, ein begnadeter Fußballer", schwärmte Glasner: "Er ist wirklich alles: Er kann dribbeln, er kann abschließen, er kann vorbereiten, er versteht das Spiel auch gegen den Ball. Er ist so clever, […] wie er auch den Gegner immer wieder in gewisse Situationen reinlenkt."

Seinen Erfolg bei den Bayern verdanke Olise aber auch dem Umstand, dass er in der abgelaufenen Saison kaum mit Verletzungen zu kämpfen hatte. "Er war natürlich, auch bevor wir hier begonnen haben, sehr viel verletzt", erinnerte sich Glasner: "Dass er diese Stabilität reinbekommt, war eher die Challenge." Olise habe offensichtlich gelernt, "seinen Körper bestmöglich darauf vorzubereiten, eben diese Strapazen von 55 Pflichtspielen auch durchhalten zu können", lobte der 50-Jährige: "Aber dass er dann so performt, war für mich nicht überraschend."