Gregoritsch wechselt von Freiburg nach Bröndby

Stürmer Michael Gregoritsch verlässt den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und läuft künftig für den dänischen Erstligisten Bröndby IF auf. Das bestätigte der Sport-Club am Mittwoch. Der Österreicher war 2022 vom FC Augsburg in den Schwarzwald gewechselt.

"Freiburg ist mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen - sowohl sportlich als auch privat", sagte der 31-Jährige angesichts seines Abschiedes, "daher ist mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen." Für Freiburg absolvierte der österreichische Nationalspieler 107 Pflichtspiele und erzielte dabei 30 Tore. Laut einer Mitteilung seines neuen Vereins erhält Gregoritsch in Dänemark einen Vertrag bis 2028. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den Angreifer bei 1,5 Millionen Euro liegen.