Gulacsi: Leipzig legt Bayern-Trauma ab

Drittes Spiel, zweiter Sieg - RB Leipzig schüttelt die heftige Abreibung vom Saisonauftakt bei Bayern München so langsam aus den Kleidern. Ganz vergessen ist das 0:6 beim deutschen Rekordmeister aber noch nicht. "Nach zwei Spielen ohne Gegentor ist das langsam abgehakt, aber wir müssen noch vier mal zu Null spielen", sagte Torwart Peter Gulacsi nach dem 1:0 (1:0) beim FSV Mainz 05 grinsend bei Sky.

Der Sieg bei den Rheinhessen folgte auf das 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim. Es sei "wieder eine sehr solide Mannschaftsleistung" gewesen, "eine sehr gute Defensivleistung. Wir haben uns als Mannschaft sehr stark präsentiert, und das soll in den kommenden Wochen so bleiben."

Und die Bürde der hohen Auftakt-Niederlage in München wiege eben auch mit jedem Erfolgserlebnis weniger schwer. "Man sieht, dass wir sehr viel Potenzial haben, dass wir sehr gute Jungs haben", sagte Gulacsi: "Mit den Erfolgen kann man dann mit besserer Laune und weniger Druck arbeiten." Der 22 Jahre alte Neuzugang Johan Bakayoko hatte Leipzig in Mainz zum Sieg geschossen, RB stellte damit den Anschluss an die Tabellenspitze wieder her.