Haalands Rentenvertrag: Zukunft auch in der Bundesliga?

Erling Haaland hat seinen Vertrag bei Manchester City um weitere sieben Jahre bis 2034 verlängert. Wenn sein neues Arbeitspapier ausläuft, ist der norwegische Stürmerstar 34 Jahre alt. In England sind solche Deals nichts Ungewöhnliches, auch wenn Haaland nun den am längsten gültigen Vertrag in der Geschichte des englischen Fußballs unterschrieben hat, aber in der Bundesliga?