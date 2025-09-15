Hack nach Gladbach-Pleite: "Bin überzeugt vom Trainer"

Stürmer Robin Hack will nach dem Fehlstart von Borussia Mönchengladbach gemeinsam mit Trainer Gerardo Seoane den Weg aus der Krise finden. "Ich bin jetzt seit knapp drei Jahren hier. Ich bin überzeugt von der Mannschaft. Ich bin überzeugt vom Trainer, vom Verein. Ich bin fest der Überzeugung, dass wir das schaffen", sagte der 27-Jährige nach dem 0:4 gegen Werder Bremen.

Die Borussia war am Sonntag auch im dritten Spiel der Saison ohne Tor geblieben, saisonübergreifend ist Gladbach seit zehn Begegnungen ohne Sieg. "Eigentlich ist alles scheiße, aber so ganz kacke ist es doch nicht. Wir hatten Möglichkeiten, wir müssen einfach Tore machen", sagte Hack.

Schon 2023 war Gladbach unter dem damals neuen Trainer Seoane mit nur einem Punkt aus drei Spielen gestartet, am Ende belegten die Fohlen den 14. Platz. "In den letzten Jahren hatten wir schon einige Situationen - auch solche, wo wir mehrere Spiele hintereinander verloren haben. Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt und ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir es schaffen", sagte Hack.

Auf Gladbach warten mit den Spielen bei Bayer Leverkusen und gegen Eintracht Frankfurt allerdings zwei schwere Aufgaben. "Das ist eine Drucksituation. Da musst du als Fußballer durch und damit musst du umgehen können. Ich glaube, das sind dann diese Situationen, in denen sich Charaktere herauskristallisieren und Leute, die vorangehen", sagte Hack.