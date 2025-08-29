Härtefall Atubolu: Schuster vertraut Nagelsmann voll

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist trotz der ausgebliebenen Nominierung seines Torwarts Noah Atubolu für die Nationalmannschaft nicht schlecht auf Julian Nagelsmann zu sprechen. "Ich habe vollstes Vertrauen in den Bundestrainer", sagte der Coach am Donnerstag: "Man kann so eine Nicht-Nominierung auch als etwas Positives, als eine Herausforderung sehen."

Nagelsmann hatte für den Start in die WM-Qualifikation am Mittwoch Finn Dahmen vom FC Augsburg als dritten Torwart berufen. Der deutsche U21-Keeper Atubolu hatte das Nachsehen, obwohl seine Nominierung von zahlreichen Experten gefordert worden war.

"Noah hat es sich durch seine Leistungen in den letzten Jahren bei uns und in der U21 erarbeitet, im Kreis derer zu sein, die nominiert werden können", sagte Schuster vor dem Punktspiel der Breisgauer am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim Aufsteiger 1. FC Köln: "Er soll seinen Weg konsequent weiter verfolgen. Alle anderen Dinge, die man nicht in der eigenen Hand hat, werden kommen, wenn man es über einen gewissen Zeitraum konstant verdient hat."