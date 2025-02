Hainer wünscht sich Verbleib von "Legende" Müller

Präsident Herbert Hainer wünscht sich einen Verbleib von Thomas Müller beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München - egal in welcher Form. Der Weltmeister von 2014 mache seine nächsten Schritte "von seiner Fitness abhängig, davon, wie er sich fühlt", sagte Hainer im Interview mit der Sport Bild.

"Wir wollen zudem mit ihm darüber reden, was er einmal macht, wenn er nicht mehr Fußball spielt, weil wir ihn gerne in der einen oder anderen Form beim FC Bayern einbinden wollen", erklärte Hainer: "Ob er das sofort will oder nach einer so langen aktiven Zeit erst einmal eine Auszeit machen möchte, muss er selbst entscheiden."

Entscheidungsträger bei Bayern zu sein, müsse man sich "auch erst einmal aneignen", sagte Hainer: "Thomas bringt enorm viel mit, vom Management über Botschafter bis hin zu einer Art Außenminister des Vereins, das ist alles denkbar – eine Legende ist er ohnehin. Unser großer Wunsch ist es, ihn einzubinden."

Müllers Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt hatte der 35-Jährige seine Zukunft offengelassen und betont, dass ihm der Verein diesbezüglich viele Freiheiten lasse. Hainer traue dem Routinier abseits des Platzes jedenfalls "viele Jobs" im Verein zu, weil er diesen "in- und auswendig" kenne. Müller sei "ein intelligenter Kerl, der ein einzigartiges Gespür hat, was zu tun und zu sagen ist", sagte Hainer.

Bei einer Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich äußerte sich Hainer derweil erneut "verhalten optimistisch". In der vergangenen Saison seien Dinge passiert, die den 30-Jährigen zum Überlegen gebracht hätten: "Aber jetzt ist die Situation eine andere. Natürlich nimmt der Prozess dennoch Zeit in Anspruch, weil es für ihn wohl der letzte ganz große Vertrag werden dürfte."