Hamann: Die Fans "werden Díaz lieben"

Sky-Experte Dietmar Hamann sieht die Verpflichtung von Luis Díaz durch den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München als Coup an - wenn auch für einen stolzen Preis. "Sie haben einen sehr, sehr guten Spieler geholt, aber nicht günstig", sagte der frühere Nationalspieler bei der Sky-Saisoneröffnung am Dienstag in Unterföhring.