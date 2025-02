Hamann rät Bayern von Wirtz-Transfer ab

Der frühere Fußball-Nationalspieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann rät Bayern München überraschenderweise davon ab, Florian Wirtz zu kaufen. Gemeinsam mit Bayern-Star Jamal Musiala in einer Mannschaft sei es "schwierig", sagte Hamann in einem RTL-Interview.

Die beiden Dribbelkünstler seien sich dafür schlicht "zu ähnlich". Da beide ihre Stärken im zentralen Mittelfeld haben, "würden sie sich gegenseitig auf den Füßen stehen in München", sagte Hamann. "Oder es müsste einer von beiden auf den Flügel ausweichen, was aber bedeuten würde, dass er seine Qualitäten nicht zu hundert Prozent auf den Platz bringen könnte."

Den Verweis auf das gute Zusammenspiel der jungen Ausnahmespieler in der deutschen Nationalmannschaft konterte Hamann. "Bei der EM hat das meiner Meinung nach weniger gut geklappt. Die Europameisterschaft war das Turnier von Musiala", sagte er: "Wirtz habe ich deutlich schwächer gesehen. Er hat ein Tor im Viertelfinale gegen Spanien gemacht – aber was ist sonst in Erinnerung geblieben von ihm? Schauen Sie nach Leverkusen, da blüht er in dieser Saison richtig auf."

Dies liege an einer klaren Rollenverteilung: "Granit Xhaka organisiert die Defensive, und vorn führt Wirtz die Regie, ohne dass ihm jemand dazwischenfunkt."

Musiala hat seinen Vertrag beim FC Bayern am Freitag bis 2030 verlängert. Eine Verpflichtung von Wirtz hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt als "Traum" bezeichnet. "Wenn neben Jamal Musiala vielleicht auch irgendwann mal der Wirtz beim FC Bayern spielt, dann können wir noch ruhiger in die Zukunft schauen", sagte er.