Hamburg verliert Härtetest gegen Lyon

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat den Härtetest gegen den französischen Erstligisten Olympique Lyon verloren. Nach zweimal 60 Minuten stand es am Samstag im Volksparkstadion 0:4 (0:3), die beiden Neuzugänge Yussuf Poulsen (von RB Leipzig) und Torhüter Daniel Peretz (ausgeliehen von Bayern München) feierten im zweiten Durchgang ihr Debüt.

Für den HSV steht am 9. August im Rahmen des Kurztrainingslagers auf Mallorca (6. bis 10. August) noch ein weiteres Testspiel beim RCD Mallorca an. In der ersten Pokalrunde muss Hamburg beim FK 03 Pirmasens (16. August), zum Liga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach (24. August) ran.