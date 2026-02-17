Der Hamburger SV hat ein Sondertrikot auf den Markt gebracht, auf dem die Namen aller 465 Spieler der Bundesliga-Geschichte aufgeführt sind. Der Andrang ist riesig und lässt den Klub an technische Grenzen stoßen.

Der Hamburger SV hat anlässlich von 1887 Bundesliga-Spielen - passend zum Gründungsjahr des Klubs- ein Sondertrikot auf den Markt gebracht.

Das Dress mit blauen Querstreifen und dunkelrotem Rundkragen bietet mehrere besondere Elemente: Darunter ein goldener "1887"-Nackenprint, goldene adidas-Streifen auf der Schulter und ein goldener Rückennummer- und Sponsoren-Flock.

In der Rückennummer 1887 sind zudem alle 465 Spieler aufgeführt, die je in der Bundesliga für den HSV aufgelaufen sind. Hinzu kommt unterhalb der Nummer der Schriftzug "Bundesligaspiele".