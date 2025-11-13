Hamburger SV: Nächster Rückschlag für HSV-Star - WM 2026 rückt in weiter Ferne

Nächster Rückschlag für Yussuf Poulsen. Der Kapitän vom Hamburger SV hat sich erneut verletzt.

Es ist bis dato keine einfache Saison für Yussuf Poulsen! Der Däne war im Sommer von RB Leipzig zum Bundesliga-Aufsteiger gewechselt, wurde beim Hamburger SV sofort zum Kapitän ernannt und sollte dort eine wichtige Rolle im Kampf um den Klassenerhalt einnehmen.

Verletzungsbedingt stand der Däne allerdings erst 184 Minuten auf dem Platz, eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht.

Zuletzt feierte der 31-Jährige beim 1:1 gegen Borussia Dortmund sein Startelf-Debüt für die Hanseaten, nachdem er bereits vom 3. bis zum 6. Spieltag verletzungsbedingt passen musste. In Hamburg wird seine Belastung deshalb penibel mit der medizinischen Abteilung abgesprochen.

Nach dem Spiel gegen den BVB wurde Poulsen dann für die Auftritte der dänischen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 nachnominiert.