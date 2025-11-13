WM-Qualifikation
Hamburger SV: Nächster Rückschlag für HSV-Star - WM 2026 rückt in weiter Ferne
- Aktualisiert: 13.11.2025
- 11:30 Uhr
- ran.de
Nächster Rückschlag für Yussuf Poulsen. Der Kapitän vom Hamburger SV hat sich erneut verletzt.
Es ist bis dato keine einfache Saison für Yussuf Poulsen! Der Däne war im Sommer von RB Leipzig zum Bundesliga-Aufsteiger gewechselt, wurde beim Hamburger SV sofort zum Kapitän ernannt und sollte dort eine wichtige Rolle im Kampf um den Klassenerhalt einnehmen.
Verletzungsbedingt stand der Däne allerdings erst 184 Minuten auf dem Platz, eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht.
Zuletzt feierte der 31-Jährige beim 1:1 gegen Borussia Dortmund sein Startelf-Debüt für die Hanseaten, nachdem er bereits vom 3. bis zum 6. Spieltag verletzungsbedingt passen musste. In Hamburg wird seine Belastung deshalb penibel mit der medizinischen Abteilung abgesprochen.
Nach dem Spiel gegen den BVB wurde Poulsen dann für die Auftritte der dänischen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 nachnominiert.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Zum Einsatz kommen wird er dabei aber nicht, denn wie der Verband mittlerweile bestätigte, hat sich Poulsen im Training eine Verletzung zugezogen. Für ihn rückt Mika Biereth von der AS Monaco nach.
Noch ist offen, wie lange der Offensivspieler ausfallen wird. Der dänische Verband sprach in seiner offiziellen Mitteilung von einer "leichten Verletzung".
Nach der Länderspielpause trifft der Hamburger SV im Keller-Duell auswärts auf den FC Augsburg (22.11. im Liveticker auf ran.de).
WM 2026 rückt für HSV-Kapitän Poulsen vorerst in weite Ferne
Besonders bitter: HSV-Coach Merlin Polzin hatte nach einem Test gegen Groningen (6:3) gegenüber der Presse noch verraten, dass Poulsen auch bei den Dänen genauestens beobachtet wird: "Wir sind eng im Austausch mit der Nationalmannschaft, was seine Belastungssteuerung angeht, weil das immer das Thema ist." Nun also der nächste Rückschlag für den Angreifer!
Der neueste Ausfall könnte für Poulsen auch Konsequenzen für eine mögliche Teilnahme bei der WM im kommenden Sommer haben. Sein letztes Länderspiel liegt mittlerweile bereits knapp ein Jahr zurück, bis zum Turnier gibt es nur noch eine Abstellungsperiode im März.