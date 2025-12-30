- Anzeige -
Fußball

FC Bayern München: Jamal Musiala vor Comeback - spätere Rückkehr als gedacht?

  • Veröffentlicht: 30.12.2025
  • 11:31 Uhr
  • Chris Lugert

Seit vergangenem Sommer fehlt Jamal Musiala dem FC Bayern verletzt. Zuletzt absolvierte er erstmals Teile des Mannschaftstrainings, auf ein Comeback in einem Pflichtspiel müssen die Fans aber womöglich noch länger warten.

Langsam, aber sicher neigt sich die Leidenszeit von Jamal Musiala ihrem Ende entgegen. Nach seiner im vergangenen Sommer bei der FIFA Klub-WM gegen Paris Saint-Germain erlittenen Horrorverletzung kehrte er vor gut zwei Wochen ins Mannschaftstraining zurück, wenn auch zunächst nur eingeschränkt.

Bis die Fans des FC Bayern den deutschen Nationalspieler wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz bewundern dürfen, könnte es allerdings noch dauern. Wie die "Sport Bild" berichtet, will der Verein bei seinem Offensivstar keinerlei Risiko eingehen und hat einen klaren Zeitplan entwickelt.

So hat Musiala für seinen Urlaub einen klar vorgegebenen Trainingsplan erhalten, am 3. Januar findet dann das erste Mannschaftstraining nach der Weihnachtspause statt. Der 22-Jährige soll im Laufe des Januars wieder vollständig am Teamtraining teilnehmen, im besten Fall sind erste Kurzeinsätze bis Ende Januar vorgesehen.

Konkurrenzkampf zwischen Musiala und Karl?

Ziel sei es demnach, dass Musiala zum Start der K.-o.-Phase in der Champions League wieder bei 100 Prozent Fitness angelangt ist. Sollten die Bayern unter die Top-8 der Königsklasse kommen, wonach es derzeit aussieht, ginge es für den deutschen Rekordmeister erst im März mit dem Achtelfinale weiter.

Eine Konkurrenzsituation zwischen Musiala und Shootingstar Lennart Karl ist dabei nicht zwingend vorgesehen. Der 17-Jährige ist zwar - wie auch Musiala - gelernter Zehner, kann aber auch auf den Außenpositionen spielen. Auch Musiala kann auf die Flügel spielen oder auch von der Achterposition aus agieren.

Für Trainer Vincent Kompany bedeutet die Rückkehr von Musiala eine weitere, hochkarätige Option in der Offensive. Schon in der Hinrunde setzte der Belgier oftmals auf Rotation, um die Belastung seiner Profis zu steuern. Musialas sich abzeichnendes Comeback ist ein Grund, warum Wintertransfers bei den Bayern nicht geplant sind.

