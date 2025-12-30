Seit vergangenem Sommer fehlt Jamal Musiala dem FC Bayern verletzt. Zuletzt absolvierte er erstmals Teile des Mannschaftstrainings, auf ein Comeback in einem Pflichtspiel müssen die Fans aber womöglich noch länger warten.

Langsam, aber sicher neigt sich die Leidenszeit von Jamal Musiala ihrem Ende entgegen. Nach seiner im vergangenen Sommer bei der FIFA Klub-WM gegen Paris Saint-Germain erlittenen Horrorverletzung kehrte er vor gut zwei Wochen ins Mannschaftstraining zurück, wenn auch zunächst nur eingeschränkt.

Bis die Fans des FC Bayern den deutschen Nationalspieler wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz bewundern dürfen, könnte es allerdings noch dauern. Wie die "Sport Bild" berichtet, will der Verein bei seinem Offensivstar keinerlei Risiko eingehen und hat einen klaren Zeitplan entwickelt.

So hat Musiala für seinen Urlaub einen klar vorgegebenen Trainingsplan erhalten, am 3. Januar findet dann das erste Mannschaftstraining nach der Weihnachtspause statt. Der 22-Jährige soll im Laufe des Januars wieder vollständig am Teamtraining teilnehmen, im besten Fall sind erste Kurzeinsätze bis Ende Januar vorgesehen.