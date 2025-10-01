Der Hamburger SV plant ein neues Catering-Konzept. Vor allem die Bier-Liebhaber wären davon betroffen.

Warum lange in der Schlange stehen, wenn man sich das Bier selber zapfen könnte?

Der HSV plant laut einem Bericht der "Bild", die Catering-Bereiche im Volksparkstadion, darunter Kioske und VIP-Etagen, umfassend neu zu gestalten.

Im ersten Quartal 2026 wollen die HSV-Bosse entscheiden, mit welchem Caterer der Verein das Projekt angeht. Es geht um Investitionen von 15 bis 20 Millionen Euro, die sich der Klub mit seinem künftigen Partner teilen will.