1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Urs Meier ordnet Elfmeter ein ran: Herr Meier, beim Spiel des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart am Sonntag kam es zu einer kuriosen Situation. Kölns Torwart Marvin Schwäbe traf Stuttgarts Ermin Demirovic klar im Strafraum am Fuß, Demirovic spielte aber weiter. Der VAR entschied wenig später auf Elfmeter. War die Entscheidung korrekt? Urs Meier: Ja, für mich ist es eine korrekte Entscheidung. Er trifft ihn, aber Demirovic ist ein sehr fairer Spieler und versucht weiterzuspielen. Er hätte sich einfach fallen lassen können, so wie es die meisten Spieler gemacht hätten. Aber das heißt nicht, dass es kein Foulspiel war. Demirovic wurde getroffen, der Treffer hatte eine Wirkung und er wurde aus dem Tritt gebracht. Von daher ist es absolut richtig, dass eingegriffen und der Elfmeter gegeben wurde. ran: Sowohl Kölns Trainer Lukas Kwasniok als auch FC-Sportdirektor Thomas Kessler haben sich nach Abpfiff mit deutlichen Worten beschwert, dass der VAR eingegriffen hat. Hätte man das Spiel auch weiterlaufen lassen können? Meier: Nein, es war ein klares Foulspiel, man sieht es auf den Bildern. Dann ist es richtig, dass der VAR eingreift. Wäre Demirovic umgefallen, würde niemand darüber diskutieren. Die Kölner ärgern sich vermutlich, weil Demirovic weitergespielt hat. Aber wenn der VAR den Treffer am Fuß gesehen hat, muss er eingreifen. Dann kann der Schiedsrichter rausgehen, sich die Szene anschauen und bei seiner Entscheidung bleiben, wenn er davon überzeugt ist. Dass man dem Schiedsrichter in so einer Situation die Möglichkeit gibt, sich die Szene anzuschauen, ist absolut im Sinne des Erfinders des VAR.

ran: Ansonsten hätte es vermutlich von der anderen Seite Beschwerden gegeben, wenn der VAR nicht eingegriffen hätte? Meier: Natürlich. Nochmal: Es ist immer schwierig, solche Entscheidungen zu verkaufen, wenn der betroffene Spieler weiterspielt und nicht umfällt. Aber warum sollte ein Spieler, der sich fair verhält, benachteiligt werden? Früher war der Engländer Michael Owen so ein Spieler, der nie umgefallen ist und immer versucht hat, weiterzuspielen. Er wurde gehalten, gestoßen und hat immer versucht, auf den Beinen zu bleiben. Er hat einige Elfmeter nicht bekommen, weil diese Entscheidungen einfach unglaublich schwer zu verkaufen sind. Deshalb finde ich es gut, dass man hier auf Elfmeter entschieden hat. Weil sich Demirovic unheimlich fair verhalten hat.

Bundesliga: Urs Meier wundert sich über Gladbach-Szene ran: Einen anderen Aufreger gab es am Samstag beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt, als in der 62. Minute Gladbachs Yannick Engelhardt den Ball recht eindeutig mit der Hand gespielt hat. Schiedsrichter Florian Exner hat aber keinen Elfmeter gegeben. Warum ist auch die Korrektur durch den VAR nach Ihrer Meinung ausgeblieben? Meier: Das frage ich mich auch. Da hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VAR war, oder ob der Schiedsrichter von seiner Entscheidung so überzeugt war. Dann hätte er es aber klar anzeigen müssen. Der Video-Assistent hat in einem Spiel mit so vielen Toren sehr viel zu tun. Alle Tore müssen überprüft werden, vielleicht war er gerade bei einer anderen Szene. Ich weiß es nicht. Wir haben teilweise die Problematik, dass Schiedsrichter in solchen Situationen keine eindeutigen und sichtbaren Entscheidungen mehr treffen, was den Video-Assistenten das Leben schwerer macht. Da würde ich mir wünschen, dass wieder mehr Verantwortung von den Schiedsrichtern auf dem Spielfeld übernommen wird.

Urs Meier leitete 883 Spiele als Profi-Schiedsrichter. © Langer

ran: Ein weiteres nicht geahndetes Handspiel gab es in der 2. Bundesliga beim Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hertha BSC. Ganz allgemein gefragt: Warum tut sich der VAR mit der Beurteilung nach wie vor so schwer? Meier: Nicht nur der VAR, auch der Schiedsrichter auf dem Feld tut sich schwer. Das ist ein Problem mit der Handspielregel, das wir in Deutschland gefühlt schon seit zehn Jahren haben. Ich habe vor vielen Jahren schon gefordert, dass man die Schiedsrichter einfach mal Fußball spielen lassen soll. Damit sie in Zweikämpfe und Kopfballduelle gehen und ein Verständnis dafür bekommen, was der Körper, was die Arme beim Fußballspielen machen. Das hat mit Fußballverstand zu tun. Was ist eine unnatürliche Bewegung, was ist natürlich? Wenn man das erkennt, ist die Handspielregel eigentlich ganz einfach auszulegen. ran: Was könnte noch getan werden? Meier: Die Auslegung, die Interpretation der Handspielregel, müsste einheitlicher werden. Mal wird gepfiffen, mal nicht. Mal wird diese Auslegung der Regel gebraucht, dann wieder eine andere. Dann werden Begriffe wie "abgespreizter Arm" oder "Körperflächenvergrößerung" benutzt, die irgendwann mal in Deutschland eingeführt wurden. Sie haben aber nicht zu einer Verbesserung geführt, sondern zu einer Verunsicherung. Weil nicht jeder "abgespreizte Arm" oder jede "Körperflächenvergrößerung" ein Handspiel ist. Es geht um die Dynamik, die Absicht, die Natürlichkeit und das Verständnis. Es geht einfach um Fußballverständnis.

