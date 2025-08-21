Anzeige
Vom HSV nach Kanada

Hamburger SV: Thomas Müller bekommt Sebastian Schonlau als Mitspieler in Vancouver

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 18:56 Uhr
  • SID

Ein weiterer Deutscher wechselt zu den Vancouver Whitecaps. Thomas Müller wird künftig mit Sebastian Schonlau zusammenspielen.

Deutsche Unterstützung für Thomas Müller: Nach dem ehemaligen Bayern-Star wechselt auch Sebastian Schonlau vom Hamburger SV zu den Vancouver Whitecaps.

Die Verpflichtung des langjährigen HSV-Kapitäns gab der kanadische Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) am Donnerstag bekannt.

Der Innenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, das Team hat die Option, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Schonlau hatte beim Bundesliga-Aufsteiger keine Zukunft mehr und galt schon länger als Wechselkandidat.

"Mit mehr als 300 Profispielen bringt er enorme Führungsqualitäten und Erfahrung in unseren Verein ein und hat als langjähriger Kapitän des Hamburger SV bereits viele Drucksituationen gemeistert", sagte Vancouvers deutscher Sportdirektor Axel Schuster.

Schonlau selbst sei "sehr aufgeregt" wegen seines Wechsels, sagte er. Der HSV soll Berichten zufolge eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich kassieren.

Als Kapitän mit dem HSV aufgestiegen

Schonlau war 2021 vom SC Paderborn nach Hamburg gewechselt, als Kapitän führte der 31-Jährige den Klub in der vergangenen Saison nach sieben Jahren zurück ins Oberhaus.

Das erste Spiel seines neuen Teams könnte er in der Nacht zum Sonntag sehen. Dann empfangen die Whitecaps zum Heimspiel den Vorletzten der Western Conference, St. Louis City (3.30 Uhr MESZ).

