Harry Kane zum FC Bayern München: Wechsel auf der Zielgeraden

Sadio Mane

Was für eine enttäuschende Saison für den gefeierten Neuzugang des Vorjahres! Sogar ein vorzeitiger Abschied aus München schien denkbar, diesen Spekulationen hat er nun aber selbst eine Absage erteilt. Mane will bleiben - und könnte von Kane massiv profitieren. Denn der Druck des Superstars, dem Mane in der Vorsaison sichtbar nicht gewachsen war, würde sich jetzt auf den Engländer konzentrieren. Mane wiederum könnte in dessen Schatten wieder zu alter Stärke finden - und müsste sich wie auch Müller nicht mehr mit dem Gedanken beschäftigen, Aushilfsstürmer auf der "Neun" spielen zu müssen. © IMAGO/Revierfoto