Hasenhüttl hofft auf Turnaround mit Wolfsburg

Trainer Ralph Hasenhüttl will sich von der sportlichen Krise beim VfL Wolfsburg nicht aus dem Konzept bringen lassen. "Ich bin kein Freund von Aktionismus und in meiner Karriere als Trainer sehr oft durch solche Phasen gegangen", sagte Hasenhüttl vor dem Gastspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Turnaround gelinge am besten, "in dem man hart weiterarbeitet und versucht, den Jungs Dinge an die Hand zu geben, die dann hoffentlich auch funktionieren", sagte Hasenhüttl. Es gehe darum, den Spielern Lösungen anzubieten: "Ich habe als Spieler schon immer Probleme gehabt, wenn mir Trainer irgendwelche Plattitüden an den Kopf geworfen haben."

Die Wolfsburger haben in den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt geholt, verloren zuletzt vier Mal nacheinander und verspielten die aussichtsreiche Position im Kampf um das internationale Geschäft.

"Ich hoffe, dass wir wieder unser Auswärtsgesicht zeigen können", sagte Hasenhüttl: "Wir haben gezeigt, dass wir in vielen Stadien, in denen es schwer ist, Punkte zu holen, auch gewinnen können. Das gibt uns die Hoffnung, aus der wir die Kraft schöpfen, um im Endspurt den Turnaround zu schaffen."