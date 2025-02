Hasenhüttl: "Mit der Faust in der Tasche" nach Bremen

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg fährt nach dem ärgerlichen Ausscheiden im DFB-Pokal unter der Woche "mit der Faust in der Tasche" nach Bremen. "Pokal-Aus plus Hinspiel - wir wollen einfach zeigen, dass wir es besser können", sagte der 57-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder.